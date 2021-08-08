Український військовий літак перехопив Ан-2 на кордоні з Румунією

На Прикарпатті затримали порушника кордону – літак Ан-2. На борту авіалайнера перебувало четверо людей, які намагалися втекти на авто.

Згідно з повідомленням Держприкордонслужби, повітряне судно використовували для контрабанди (зокрема сигарет). Літак Ан-2 прямував з України в Румунію та у зворотньому напрямку сьогодні вранці. Проліт авіалайнеру зафіксували прикордонники Чернівецького загону.

Авіалайнер відслідковували оперативні групи Держприкордонслужби, тож коли він почав прямувати до кордону, то у повітря піднявся військовий літак, який примусового посадив крилатого.

Після приземлення на одному з аеродромів Івано-Франківщини прикордонники затримали чотирьох людей, які намагалися втекти на автомобілі. Держприкордонслужба повідомила у прокуратуру про цей випадок. Наразі працівники ДПС проводять фіксацію правопорушень.

Серед них – контрабандна діяльність (переміщення сигарет у Румунію та інші порушення). Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 334 (Порушення правил міжнародних польотів) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає штраф від 200 до 1. тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3,4 тис. до 17 тис. грн), обмеження волі до п’яти років або ув’язнення на цей же термін.