Готовимся к локдауну: спецпропуска для проезда в транспорте Киева можно заказать онлайн

В Киеве заработала система подачи заявок, по которым можно будет получить спецпропуск для проезда в общественном транспорте на случай локдауна.
Об этом заявил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Алексей Кулеба.
— Учтя предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн, — отметил он.
Отправить заявку на получение такого пропуска могут предприятия, учреждения и организации всех форм собственности столицы.
Как получить спецпропуск на случай локдауна в Киеве
- Авторизация в системе Q-Pass с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись). Владелец учетной записи может добавить до 10 доверенных лиц, которые также будут иметь доступ к системе.
- Заполнение электронной формы заявки с обязательным обоснованием необходимости работы во время жесткого карантина. Также указывается код ЕГРПОУ (для юридических лиц) или виды деятельности в соответствии с КВЭД (для ФЛП).
- Ожидание ответа. Система одобрит или отклонит заявку, о чем поступит письмо на почту, указанную во время авторизации на сайте.
Если система подтвердила выдачу спецпропусков для проезда в общественном транспорте — понадобится ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты Киев Цифровой каждого из сотрудников.
Дальнейшая активация пропусков произойдет автоматически.
Также В КГГА предупредили, что на случай повторного локдауна все транспортные карточки жителей Киева будут заблокированы.
Зато те работники, которые получат свои спецпропуска, продолжат пользоваться картами трех видов — это транспортная карта нового образца, старого образца и карточка Киевлянина.