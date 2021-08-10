Готуємося до локдауну: спецперепустки для проїзду в транспорті Києва можна замовити онлайн

У Києві запрацювала система подачі заявок, за якою можна буде отримати спецперепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок локдауну.
Про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.
– Врахувавши попередній досвід та побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн, – зазначив він.
Відправити заявку на отримання такої перепустки можуть підприємства, установи та організації усіх форм власності столиці.
Як отримати спецперепустку на випадок локдауну у Києві
- Авторизація в системі Q-Pass за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис). Власник облікового запису може додати до 10 довірених осіб, що також матимуть доступ до системи.
- Заповнення електронну форму заявки з обов’язковим обґрунтуванням необхідності роботи під час жорсткого карантину. Також вказується код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або види діяльності відповідно до КВЕД (для ФОП-ів).
- Очікування відповіді. Система схвалить або відхилить заявку, про що надійде лист на пошту, вказану під час авторизації на сайті.
Якщо система підтвердила видачу спецперепусток для проїзду в громадському транспорті – знадобиться ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного із працівників.
Подальша активація перепусток відбудеться автоматично.
Також у КМДА попередили, що на випадок повторного локдауну усі транспортні картки мешканців Києва буде заблоковано.
Натомість ті працівники, які отримають свої спецперепустки, продовжать користуватися картками трьох видів – це транспортна картка нового зразка, старого зразка та картка Киянина.