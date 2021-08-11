На строительство Президентского университета в течение 2021 года потратят 70 млн грн

Кабинет министров Украины перераспределил 70 млн грн на реализацию в 2021 году проекта Президентского университета.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 августа.

Средства на Президентский университет перераспределили за счет уменьшения расходов по другой программе президента — Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Выделенные 70 млн грн планируют потратить выполнение проектных, строительно-монтажных и земляных работ по плану реализации проекта.

Также деньги пойдут на финансирование деятельности структурного подразделения Центра специальных проектов УкрИНТЕИ.

Президентский университет

Поручение о создании так называемого Президентского университета Зеленский дал Кабинету министров 31 мая.

16 июня правительство приняло концепцию проекта Президентский университет.

Согласно ей, в заведении будут готовить специалистов по направлениям информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические технологии, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.

Строительство университета состоится на территории ВДНХ в Киеве и обойдется в 7,2 млдр грн за три года.