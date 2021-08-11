На будівництво Президентського університету протягом 2021 року витратять 70 млн грн

Кабінет міністрів України перерозподілив 70 млн грн на реалізацію у 2021 році проекту Президентського університету.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 серпня.

Кошти на Президентський університет перерозподілили за рахунок зменшення витрат по іншій програмі президента – Фонду президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту.

Виділені 70 млн грн планують витратити виконання проектних, будівельно-монтажних та земельних робіт за планом реалізації проекту.

Також гроші підуть на фінансування діяльності структурного підрозділу Центру спеціальних проектів УкрІНТЕІ.

Президентський університет

Доручення про створення так званого Президентського університету Зеленський дав Кабінету міністрів 31 травня.

16 червня уряд ухвалив концепцію проекту Президентський університет.

Згідно з нею, у закладі готуватимуть фахівців за напрямами інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні технології, енергетичні технології, біотехнології та науки про здоров’я, глобалізація та міжнародні комунікації.

Будівництво університету відбудеться на території ВДНГ у Києві та обійдеться у 7,2 млрд грн за три роки.