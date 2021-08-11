Общественный деятель и журналист Янина Соколова опубликовала трогательный пост к дочери, которая у нее уже не родится.

Два года назад Соколова поборола рак. Она одолела болезнь за семь месяцев, однако потеряла возможность еще раз стать мамой.

37-летняя журналистка хотела быть многодетной мамой, и родить сыновьям — Николаю и Мирону — младшую сестру.

Она опубликовала сообщение, которое бы она послала дочке, чтобы та перечитывала его в тяжелые времена. Пост сразу стал вирусным в интернете, растрогав многих матерей.

— У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность. Но… Если бы такая возможность была, я бы ей написала СМС и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем кто мы есть, кем мы можем быть и что мы в результате от жизни получим, — отметила Соколова.