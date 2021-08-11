Общественный деятель и журналист Янина Соколова опубликовала трогательный пост к дочери, которая у нее уже не родится.
Два года назад Соколова поборола рак. Она одолела болезнь за семь месяцев, однако потеряла возможность еще раз стать мамой.
37-летняя журналистка хотела быть многодетной мамой, и родить сыновьям — Николаю и Мирону — младшую сестру.
Она опубликовала сообщение, которое бы она послала дочке, чтобы та перечитывала его в тяжелые времена. Пост сразу стал вирусным в интернете, растрогав многих матерей.
— У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность. Но… Если бы такая возможность была, я бы ей написала СМС и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем кто мы есть, кем мы можем быть и что мы в результате от жизни получим, — отметила Соколова.
- Никогда не теряй веры в себя. Чтобы не случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жива, возможно все и ничего не окончательно.
- Каждое поражение — это еще не финал. Это путь к победам.
- Выходи замуж только за того, кого любишь. Кто тебя защитит и рассмешит. Люби того, кто тебя ценит, независимо от того, кто ты.
- Будь честной с собой и с другими.
- Найди дело своей жизни. Ты быстро поймешь какое оно. Дело должно быть в удовольствие и в прибыль. Ты должна быть лучшей в том, чем занимаешься. Работай над тем, что любишь.
- Будь смелой и сильной. Бог помогает таким.
- Женись сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут. Счастливая мама — счастливые дети.
- Люби себя. Старайся стать лучше копией себя.
- Любой независимой. Финансово и морально.
- Друзья — это те, кто с тобой, когда ты на дне, и когда ты на вершине.
- Учи языки. Они дают свободу.
- Не держи зла на тех, кто тебя предал. Отпусти и забудь.
- Не бойся рожать детей. Они не забирают свободу. Они дарят продолжение и след.
- Не вздумай наращивать волосы и делать губы уточкой. Если тебе кажется, что не видно, то тебе кажется.
- Заботься о своем здоровье. Раз в год делай чек-ап тест на рак.
- Люби свое тело. Каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, то работай над ним, чтобы устраивало.
- Меняйся и не бойся перемен.
- Читай книги.
- Путешествуй. Мир прекрасен. Ты должна его увидеть.
- Люби свою страну. Поверь, она лучшая.