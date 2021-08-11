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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Поражение — это не финал. Янина Соколова растрогала сеть письмом к неродившейся дочке

Поражение — это не финал. Янина Соколова растрогала сеть письмом к неродившейся дочке

Общественный деятель и журналист Янина Соколова опубликовала трогательный пост к дочери, которая у нее уже не родится.

Два года назад Соколова поборола рак. Она одолела болезнь за семь месяцев, однако потеряла возможность еще раз стать мамой.

37-летняя журналистка хотела быть многодетной мамой, и родить сыновьям — Николаю и Мирону — младшую сестру.

Она опубликовала сообщение, которое бы она послала дочке, чтобы та перечитывала его в тяжелые времена. Пост сразу стал вирусным в интернете, растрогав многих матерей.

— У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность. Но… Если бы такая возможность была, я бы ей написала СМС и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна и только мы решаем кто мы есть, кем мы можем быть и что мы в результате от жизни получим, — отметила Соколова.

  • Никогда не теряй веры в себя. Чтобы не случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жива, возможно все и ничего не окончательно.
  • Каждое поражение — это еще не финал. Это путь к победам.
  • Выходи замуж только за того, кого любишь. Кто тебя защитит и рассмешит. Люби того, кто тебя ценит, независимо от того, кто ты.
  • Будь честной с собой и с другими.
  • Найди дело своей жизни. Ты быстро поймешь какое оно. Дело должно быть в удовольствие и в прибыль. Ты должна быть лучшей в том, чем занимаешься. Работай над тем, что любишь.
  • Будь смелой и сильной. Бог помогает таким.
  • Женись сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут. Счастливая мама — счастливые дети.
  • Люби себя. Старайся стать лучше копией себя.
  • Любой независимой. Финансово и морально.
  • Друзья — это те, кто с тобой, когда ты на дне, и когда ты на вершине.
  • Учи языки. Они дают свободу.
  • Не держи зла на тех, кто тебя предал. Отпусти и забудь.
  • Не бойся рожать детей. Они не забирают свободу. Они дарят продолжение и след.
  • Не вздумай наращивать волосы и делать губы уточкой. Если тебе кажется, что не видно, то тебе кажется.
  • Заботься о своем здоровье. Раз в год делай чек-ап тест на рак.
  • Люби свое тело. Каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, то работай над ним, чтобы устраивало.
  • Меняйся и не бойся перемен.
  • Читай книги.
  • Путешествуй. Мир прекрасен. Ты должна его увидеть.
  • Люби свою страну. Поверь, она лучшая.
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