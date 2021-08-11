Громадський діяч та журналіст Яніна Соколова опублікувала зворушливий пост до доньки, яка в неї вже не народиться.

Два роки тому Соколова поборола рак. Вона здолала хворобу за сім місяців, проте втратила можливість ще раз стати мамою.

37-річна журналістка хотіла бути багатодітною мамою, і народити синам – Миколі та Мирону – молодшу сестру.

У Facebook вона опублікувала повідомлення, яке б вона надіслала доньці, щоб та перечитувала його важкі часи. Пост одразу став вірусним в інтернеті, розчуливши багатьох матерів.

– У мене немає доньки. І біологічної ніколи не буде. Рак-дурак відібрав цю можливість. Але… Якби така можливість була, я би їй написала СМС і попросила би, щоб вона прикріпила цей текст згори нашої переписки , щоб у важкі хвилини ніколи не забувала, що життя одне і тільки ми вирішуємо хто ми є, ким ми є і що ми в результаті від життя отримаємо, – зазначила Соколова.