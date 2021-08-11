Громадський діяч та журналіст Яніна Соколова опублікувала зворушливий пост до доньки, яка в неї вже не народиться.
Два роки тому Соколова поборола рак. Вона здолала хворобу за сім місяців, проте втратила можливість ще раз стати мамою.
37-річна журналістка хотіла бути багатодітною мамою, і народити синам – Миколі та Мирону – молодшу сестру.
У Facebook вона опублікувала повідомлення, яке б вона надіслала доньці, щоб та перечитувала його важкі часи. Пост одразу став вірусним в інтернеті, розчуливши багатьох матерів.
– У мене немає доньки. І біологічної ніколи не буде. Рак-дурак відібрав цю можливість. Але… Якби така можливість була, я би їй написала СМС і попросила би, щоб вона прикріпила цей текст згори нашої переписки , щоб у важкі хвилини ніколи не забувала, що життя одне і тільки ми вирішуємо хто ми є, ким ми є і що ми в результаті від життя отримаємо, – зазначила Соколова.
- Ніколи не втрачай віри у себе. Щоб не сталося, ти можеш все почати спочатку. Поки ти жива, можливо все і нічого не остаточно.
- Кожна поразка – це ще не фінал. Це шлях до перемог.
- Одружуйся тільки з тим, кого любиш. Хто тебе захистить і розсмішить. Люби того, хто тебе цінує, незалежно від того ким ти є.
- Будь чесною з собою і з іншими.
- Знайди справу свого життя. Ти швидко зрозумієш яка вона. Справа має бути в задоволення і в прибуток. Ти маєш бути кращою в тому, чим займаєшся. Працюй над тим, що любиш. Весь час нарощуючи вміння.
- Будь сміливою і сильною. Бог допомагає таким.
- Одружуйся скільки хочеш. Не звертай уваги, що люди скажуть. Щаслива мама – щасливі діти.
- Люби себе. Намагайся стати кращою копією себе.
- Будь незалежною. Фінансово і морально.
- Друзі – це ті, хто з тобою, коли ти на дні і коли ти на вершині.
- Вчи мови. Вони дають свободу.
- Не тримай зла до тих, хто тебе зрадив. Відпусти і забудь.
- Не бійся народжувати дітей. Вони не забирають свободу. Вони дарують продовження і слід.
- Не вздумай нарощувати волосся і робити губи качечкою. Якщо тобі здається, що не видно, то тобі здається.
- Дбай про своє здоров’я. Раз на рік роби чек-ап тест на рак.
- Люби своє тіло. Яким би воно не було. Якщо тебе воно не влаштовує, то працюй над ним, щоб влаштовувало.
- Змінюйся і не бійся змін.
- Читай книжки.
- Подорожуй. Світ прекрасний. Ти маєш його побачити.
- Люби свою країну. Повір, вона найкраща.