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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве ограничат движение на Крещатике: дата и причина

В Киеве ограничат движение на Крещатике: дата и причина

Киевский городской совет предупредил об ограничении движения транспорта в центре города из-за запланированных спортивных соревнований в рамках Тракпул чемпионат.

Так, 14 августа примерно с 11.00 до 20.00 на улице Крещатик, возле дома №36 ограничат движение транспорта. Здесь планируют провести перетягивание грузовиков.

КГГА поддержала инициативу общественной организации Федерация стронгмена Украины. По данным организаторов, в перетягивании грузовиков примут участие по меньшей мере 20 атлетов.

Во время мероприятия в центре Киева состоятся мастер-классы и открытые тренировки для всех желающих в течение дня. Также запланированы соревнования по стронгмену среди атлетов с инвалидностью и спортивный квест для детей с особыми потребностями.

Организаторы развернут на Крещатике пять спортивных локаций по различным видам спорта. Среди них — танцы, единоборства, стронгмен, волейбол сидя и баскетбол.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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