У Києві обмежать рух на Хрещатику: дата та причина

Київська міська рада попередила про обмеження руху транспорту в центрі міста через заплановані спортивні змагання у рамках Тракпул чемпіонат.

Так, 14 серпня приблизно з 11.00 до 20.00 на вулиці Хрещатик, біля будинку №36 обмежать рух транспорту. Тут планують провести перетягування вантажівок.

КМДА підтримала ініціативу громадської організації Федерація стронгмену України. За даними організаторів, у перетягуванні вантажівок візьмуть участь щонайменше 20 атлетів.

Під час заходу в центрі Києва відбудуться майстер-класи та відкриті тренування для всіх охочих протягом дня. Також заплановані змагання зі стронгмену серед атлетів з інвалідністю та спортивний квест для дітей з особливими потребами.

Організатори розгорнуть на Хрещатику п’ять спортивних локацій з різних видів спорту. Серед них – танці, єдиноборства, стронгмен, волейбол сидячи та баскетбол.