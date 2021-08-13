В 2024 году Украину ждет сильная засуха. Такой тревожный прогноз сделал народный синоптик Леонид Горбань.

– Я уже направил предупреждение с детальными расчетами на июнь, июль и август 2024 года в Кабинет Министров, Верховную Раду и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. В этих документах очень хорошо видно, что температура будет под 40°, а дождей не будет вовсе. Отовсюду понемногу получаю отписки вроде “принято во внимание”, – говорит в комментарии Фактам ICTV Леонид Горбань.

По словам народного синоптика, 2024 год будет намного жарче чем 2021-й. И высокие температуры украинцы почувствуют еще весной.

– В этом году хоть и жарко, но в мае было прохладно. Это не помешало росту посевов. В частности, пшеница выросла. Сейчас только кукуруза и подсолнечник страдают. А в 2024 году засохнет сразу все. Конечно, очень ответственно так заявлять, но, учитывая то, что я ни разу не ошибся, лучше предупредить заранее, – считает Леонид Горбань.

Народный синоптик отмечает: его прогнозы подтвердились уже дважды – в 2003 и 2010 году. Но тогда к нему никто не прислушался.

– Я вычислил засуху 2010 года и предупредил всех еще в 2006 году. Ссорился со всеми, чтобы это доказать. В том году засуха была настолько сильной, что семь областей не собрали урожай. Просил не продавать зерно и в 2003 году. Я криком кричал, но мне говорили не сеять панику. Пришел 2003-й, а урожая нет, – вспоминает синоптик.

Озвучил Фактам ICTV Леонид Горбань и прогноз погоды на осень в 2021 году. Так, первая половина сентября и несколько дней в октябре будут относительно теплыми.

Первые заморозки украинцы почувствуют уже в конце второго месяца осени. А в ноябре начнутся морозы и, возможно, даже выпадет снег.