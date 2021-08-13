У 2024 році на Україну чекає сильна засуха. Такий тривожний прогноз зробив народний синоптик Леонід Горбань.

– Я вже надіслав попередження із детальними розрахунками на червень, липень та серпень 2024 року до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства аграрної політики та продовольства України. У цих документах дуже гарно видно, що температура буде під 40°, а дощів не буде зовсім. Звідусіль потрошку отримую відписки на кшталт “взято до уваги”, – говорить у коментарі Фактам ICTV Леонід Горбань.

За словами народного синоптика, 2024 рік буде набагато спекотнішим ніж 2021-й. І високі температури українці відчують ще навесні.

– Цьогоріч хоч і спекотно, але в травні було прохолодно. Це не завадило росту посівів. Зокрема, пшениця виросла. Зараз тільки кукурудза та соняшник страждають. А в 2024 році засохне відразу геть усе. Звичайно, дуже відповідально так заявляти, але, враховуючи те, що я жодного разу не помилився, краще попередити заздалегідь, – вважає Леонід Горбань.

Народний синоптик наголошує: його прогнози справдились уже двічі – у 2003 та 2010 році. Але тоді до нього ніхто не дослухався.

– Я вирахував засуху 2010 року. Я попередив усіх ще в 2006 році. Я сварився з усіма, щоб це довести. Того року засуха була настільки сильною, що сім областей не зібрали урожаю. Просив не продавати зерно і в 2003 році. Я криком кричав, але мені казали не сіяти паніку. Прийшов 2003-й, а урожаю немає, – пригадує синоптик.

Озвучив Фактам ICTV Леонід Горбань і прогноз погоди на осінь у 2021 році. Так, перша половина вересня й кілька днів у жовтні будуть відносно теплими.

Перші заморозки українці відчують уже наприкінці другого місяця осені. А в листопаді почнуться морози й, можливо, навіть випаде сніг.