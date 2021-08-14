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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Жара на Закарпатье и дожди в Крыму: погода в Украине 15 августа

Погода ICTV

Погода в Украине 15 августа будет очень жаркой, однако на востоке страны ожидаются краткосрочные дожди с грозами. Столбики термометра будут показывать до +33 градусов по Цельсию.

На западе, севере, в центре ожидается сухая погода. На востоке и частично юге прогнозируются дожди с грозами, которые продлятся ночью. В частности, осадки стоит ожидать в Луганске, Донецке, Запорожье и Симферополе.

Погода на 15 августа 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Киеве, Львове, Чернигове, Одессе, Виннице, Житомире, Тернополе, Ужгороде и других городах Украины — жарко и без дождей.

15 августа днем ​​температура на юге от +28 до +32, на востоке от +27 до +31, в центре от +29 до +31, на севере от +28 до +31, на западе от +29 до +33. В Киеве — жара, температура — от +29 до +31 градуса.

Температура ночью будет теплой, но жара на территории страны немного спадет. На юге от +17 до +20, на востоке от +15 до +17, в центре от +16 до +18, на севере от +14 до +16, на западе от +14 до +17.

Укргидрометцентр прогнозирует теплую ночь в столице Украины. Столбики термометра будут показывать от +14 до +16 градусов по Цельсию.

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