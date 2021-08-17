Днепропетровский государственный университет внутренних делу 17 августа сообщил о смерти проректора, доктора юридических наук, Заслуженного юриста Украины, генерала полиции третьего ранга Виталия Глуховери. Ему было 57 лет.

По неофициальным данным, обнародованным в СМИ, причиной смерти стал тромб.

Виталий Глуховеря отработал в правоохранительных органах более 35 лет.

В частности, с 1998-го по 2003 год возглавлял полицию Днепропетровской области, а второй раз — в 2014-2015 годах — был и. о. начальника.

Осенью 2015 года Глуховерю назначили ректором Днепропетровского университета внутренних дел, он руководил вузом до 2017-го, а затем, уже в третий раз, снова стал начальником ГУНП в Днепропетровской области.

После увольнения в 2019 году и до сегодняшнего дня Глуховеря работал проректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Источник: ДДУВС

Фото: Віталій Глуховеря