Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 17 серпня повідомив про смерть проректора, доктора юридичних наук, Заслуженого юриста України, генерала поліції третього рангу Віталія Глуховері. Йому було 57 років.

За неофіційними даними, оприлюдненими у ЗМІ, причиною смерті став тромб.

Віталій Глуховеря відпрацював у правоохоронних органах понад 35 років.

Зокрема, з 1998-го до 2003 року очолював поліцію Дніпропетровської області, а вдруге – у 2014-2015 роках – був в. о. начальника.

Восени 2015 року Глуховерю призначили ректором Дніпропетровського університету внутрішніх справ, він керував ВНЗ до 2017-го, а потім, уже втретє, він знову став начальником ГУНП у Дніпропетровській області.

Після звільнення у 2019-му і до сьогодні Глуховеря працював проректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Джерело: ДДУВС

Фото: Віталій Глуховеря