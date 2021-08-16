Мэр Кривого Рога Константин Павлов — биография и что известно

Сегодня, 15 августа, нашли мертвым 48-летнего мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Факт смерти официально подтвержден полицией. Тело главы города нашли в селе Вольное, на веранде его дома. Рядом с умершим лежало ружье.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства его смерти.
Константин Павлов — опыт в политике
В прошлом году Павлов стал кандидатом на пост мэра Кривого Рога от партии ОПЗЖ.
В первом туре политик занял третье место, его поддержалии всвего 9,15% избирателей. Однако в его пользу и по состоянию здоровья снял свою кандидатуру Юрий Вилкул, мэр Кривого Рога в 2010-2020 годах, которого в первом туре поддержали 44,96% избирателей.
Благодаря этому Павлов прошел во второй тур выборов, в котором обогнал представителя от партии Слуга народа Дмитрия Шевчика.
В 2019 году Павлов баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 31 округу — Кривой Рог в качестве самовыдвиженца и члена партии Оппозиционный блок. Но он не был избран в парламент.
В 2012-м Павлов был избран народным депутатом 7 созыва по тому же округу от Партии регионов как член партии, куда поступил в 2005 году.
Образование мэра Кривого Рога
Глава Кривого Рога был экономистом по образованию.
Он закончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности экономика. Также он учился в Открытом Международном университете Великобритании ЛИНК по специальности менеджмент организаций.
В прошлом Константин Павлов — электрослесарь.
Факты из жизни
Он родился 12 января 1973 года в городе Кривой Рог.
Павлов увлекался спортом: тяжелой атлетикой, плаванием, восточными единоборствами и парашютным спортом. Он совершил 34 прыжка с парашютом.
После техникума Константин Павлов работал электрослесарем 4-го разряда в Южном горно-обогатительном комбинате, где налаживал высоковольтное оборудование.
У Константина Павлова остались жена и сын.
Декларация
На сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции народный депутат (избирательный округ №31) Константин Павлов указал информацию о том, что является владельцем земельного участка.
Стоимость этой земли, согласно документу, составляет всего 15 265 грн.
Кроме земли, у нардепа зарегистрирован жилой дом.
Вместе с супругой нардеп владел квартирой в Кривом Роге.
Фото: My.ua