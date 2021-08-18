Новости Киева: на улице Новаторов среди белого дня застрелили мужчину (ФОТО)

В Днепровском районе Киева жестоко убили мужчину. Нападавшие сначала избили его, а затем выстрелили в голову.

Инцидент произошел на улице Новаторов. Около 11.30 один из мужчин, который стал свидетелем происшествия, рассказал полицейским, что неизвестные избили и выстрелили в прохожего.

Правоохранители и медики сразу приехали на место происшествия, где обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

Предварительно установлено, что на мужчину напали неизвестные. Они избили потерпевшего, выстрелили в его сторону и скрылись.

По данным УНН, убийство произошло во дворе одного из жилых домов. Там было слышно звуки выстрела.

В то же время, как сообщили свидетели, погибший — грузинской национальности. После выстрела он был еще жив, но до приезда медиков — умер.

Кто стрелял, и какова причина убийства неизвестно. В настоящее время полиция уже направила ориентировки всем патрулям столицы.

Как сообщили в издании, разыскиваются четыре мужчины невысокого роста, одетые во все черное.

На месте убийства работает полиция, которая опрашивает свидетелей происшествия, также есть следственно-оперативная группа и кинолог.

Фото: Нацполиция, dtp.kiev.ua