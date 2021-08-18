Новини Києва: на вулиці Новаторів посеред дня застрелили чоловіка (ФОТО)

У Дніпровському районі Києва жорстоко вбили чоловіка. Нападники спочатку побили його, а потім вистрілили у голову.

Інцидент стався на вулиці Новаторів. Близько 11.30 один із чоловіків, що став свідком події, розповів поліцейським, що невідомі побили та вистрелили у перехожого.

Правоохоронці та медики одразу приїхали на місце події, де виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними.

Попередньо встановлено, що на чоловіка напали невідомі. Вони побили потерпілого, вистрелили в його бік та втекли.

За даними УНН, вбивство сталося у дворі одного із житлових будинків. Там було чути звуки пострілу.

Водночас, як повідомили свідки, загиблий – грузинської національності. Після пострілу він був ще живий, але до приїзду медиків – помер.

Хто стріляв, та яка причина вбивства невідомо. Наразі поліція вже надіслала орієнтування усім патрулям столиці.

Як повідомили у виданні, розшукуються чотири чоловіки невисокого зросту, одягнені у все чорне.

На місці вбивства працює поліція, яка опитує свідків події, також є слідчо-оперативна група та кінолог.

Фото: Нацполіція, dtp.kiev.ua