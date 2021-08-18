Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Украине планируют повысить минимальную зарплату на опасных работах

гроші зарплата

Кабмин 18 августа утвердил законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс законов о труде и предлагается усовершенствовать механизм начисления минимальной зарплаты на тяжелых и опасных работах.

В частности, документом урегулируется вопрос определения на уровне соглашений и коллективных договоров перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, в условиях повышенного риска для жизни, которые предусматривают оплату в повышенном размере.

Также предлагается урегулировать вопрос составляющих зарплаты, которые не учитываются для определения ее минимального размера.

— То есть это позволит зафиксировать минимальный уровень оплаты труда, а не разбавлять его доплатами за рискованные условия работы, — объяснил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

В законопроекте отмечается, что минимальная зарплата для таких работников определяется с учетом общего уровня средней зарплаты по Украине, прожиточного минимума для трудоспособных лиц, но не ниже его.

Сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6 тыс. грн, повышение было в январе 2021 года.

Читайте
С 6 500 до 7 665 грн: как будет повышаться минимальная зарплата до 2024 года

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка