В Україні планують підвищити мінімальну зарплату на небезпечних роботах

Кабмін 18 серпня затвердив законопроект, яким вносяться зміни в Кодекс законів про працю і пропонується вдосконалити механізм нарахування мінімальної зарплати на важких та небезпечних роботах.

Зокрема, документом врегульовується питання визначення на рівні угод та колективних договорів переліку важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, в умовах підвищеного ризику для життя, які передбачають оплату в підвищеному розмірі.

Також пропонується врегулювати питання складових зарплати, які не враховуються для визначення її мінімального розміру.

– Тобто це дозволить зафіксувати мінімальний рівень оплати праці, а не розбавляти його доплатами за ризиковані умови роботи, – пояснив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У законопроекті наголошується, що мінімальна зарплата для таких працівників визначатиметься з урахуванням загального рівня середньої зарплати в Україні, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, але не нижче нього.

Нині мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис. грн, підвищення було у січні 2021 року.