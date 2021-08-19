24 августа в столице Украины организуют масштабный военный парад в честь Дня Независимости. Поэтому местная власть предусмотрела перекрытие улиц в Киеве и ограничение движения транспорта.

Основные мероприятия должны проходить в центре города — на улице Крещатик и Майдане Независимости, а также на Трухановом острове.

Как перекроют дороги в Киеве 24 августа, и на каких улицах ограничат движение транспорта — в материале Фактов ICTV.

Перекрытие улиц в Киеве на День Независимости

С 6.00 до 8.00 ограничат движение на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича.

6.00-12.00 — на ул. Большой Васильковской (от Лыбидской площади до Крещатика).

6.00-16.00 возможно перекрытие движения на ул. Крещатик, Михайловской (от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Грушевского, Петровской Аллее, Парковой дороге.

Парад ко Дню Независимости Украины будет происходить при участии военной авиации, вооружения, техники и непосредственно военных.

18, 20 и 22 августа в Киеве проходят три главные репетиции. Во время них также будут ограничивать движение транспорта ориентировочно с 15.30 до 1.15.

Факты ICTV предлагают пересмотреть афишу парада в Киеве ко Дню Независимости, чтобы знать, на каких локациях будет происходить торжественное мероприятие и что покажут на нем.