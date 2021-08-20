61,2% украинцев считают, что Крым должен быть в составе Украины — опрос

Подавляющее большинство украинцев (61,2%), независимо от пола, возраста и региона, считает, что Крым в будущем должен входить в состав Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 29 июля — 4 августа 2021 года.

Больше всего в это верит молодежь 18-29 лет (67%) и жители западных областей — таких там 73%.

Будущее полуострова в составе РФ видят только 6,4% опрошенных, еще 10,3% украинцев считают, что Крым должен быть независимым государственным образованием, и 22% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Относительно создания в Крыму крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации — 57% украинцев поддерживают эту идею, и такое мнение крепнет с каждым годом (рост с 2018 года на 7%).

Вполне прогнозируемо наибольшая поддержка создания такой автономии на Западе (66%) и в Центре (64%) страны, наименьшая — на Юге (48%) и Востоке (44%).

Всеукраинский опрос Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова проводилось в период с 29 июля по 4 августа 2021 года методом интервью.

В целом опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территории АР Крым и Донбасса.

Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Источник: Фонд Демократичні ініціативи