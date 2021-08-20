61,2 % українців вважають, що Крим має бути у складі України – опитування

Переважна більшість українців (61,2%), незалежно від статі, віку та регіону, вважає, що Крим у майбутньому має входити до складу України. Про це свідчать результати опитування, проведено Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 29 липня – 4 серпня 2021 року.

Найбільше у це вірить молодь 18-29 років (67%) та жителі західних областей – таких там 73%.

Майбутнє півострова у складі РФ бачать лише 6,4% опитаних, ще 10,3% українців вважають, що Крим повинен бути незалежним державним утворенням, і 22% респондентів не змогли відповісти на це питання.

Щодо утворення у Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації – 57% українців підтримують цю ідею, і така думка міцніє з кожним роком (зростання з 2018 року на 7%).

Цілком прогнозовано найбільша підтримка створення такої автономії на Заході (66%) та в Центрі (64%) країни, найменша – на Півдні (48%) та Сході (44%).

Всеукраїнське опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова проводилося у період з 29 липня по 4 серпня 2021 року методом інтерв’ю.

Загалом опитано 2 019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих території АР Крим та Донбасу.

Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи