20 августа Киев снова остановился в пробках из-за второй репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины.

Где действуют ограничения движения транспорта

До 18.00 – на улицах Академика Туполева, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской и Антоновича, а также на проспектах Победы и Маршала Рыбалко.

До окончания репетиций (ориентировочно в 01.15) – на Большой Васильковской (от Лыбедской до Крещатика), Крещатике, Михайловской улицы (начиная от Владимирской до Майдана Независимости), ул. Грушевского, Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе (на участке от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой).

С 19.00 до окончания репетиций (ориентировочно в 01.15) – на улицах Нижний Вал, Глыбочицкой и Глыбочицком проезде, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича и проспекте Победы.

На улицах, смежных с перекрытыми, согласно с данными Google-карт, затруднено движение.

Пробки на Правом берегу

Стоят в пробках киевляне и гости столицы на проспектах Валерия Лобановского и Победы, бульваре Дружбы народов, ул. Вадима Гетьмана, Вячеслава Черновола, Семена Скляренко, Богатырской и на Набережном шоссе.

Затруднено движение на мосту Метро.

Ситуация на Левом берегу

Сложно проехать по проспекту Юрия Гагарина, Броварскому проспекту, а также улице Раисы Окипной.

Еще одна репетиция военного парада в Киеве состоится 22 августа.

Перекрытие движения транспорта в Киеве в День Независимости, 24 августа

С 6.00 до 8.00 – на ул. Академика Туполева, проспекте Победы, Маршала Рыбалко, ул. Черновола, Старовокзальной, Жилянской, Антоновича.

С 6.00 до 12.00 – на ул. Большой Васильковской (от Лыбедской площади до Крещатика).

С 6.00 до 16.00 возможно перекрытие движения на ул. Крещатик, Михайловской (от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Грушевского, Петровской аллее, Парковой дороге.