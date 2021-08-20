20 серпня Київ знову зупинився в заторах через другу репетицію військового параду до Дня Незалежності України.

Де діють обмеження руху транспорту

До 18.00 – на вулицях Академіка Туполєва, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській та Антоновича, а також на проспектах Перемоги та Маршала Рибалка.

До закінчення репетицій (орієнтовно до 01.15) – на Великій Васильківській (від Либідської до Хрещатику), Хрещатику, Михайлівській вулиці (починаючи із Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Грушевського, Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе (на ділянці від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької).

Із 19.00 до закінчення репетицій (орієнтовно о 01.15) – на вулицях Нижній Вал, Глибочицькій та Глибочицькому проїзді, В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській, Антоновича та проспекті Перемоги.

На вулицях, суміжних із перекритими, згідно з даними Google-карт, ускладнений рух.

Затори на Правому березі

Стоять у заторах кияни та гості столиці на проспектах Валерія Лобановського та Перемоги, бульварі Дружби народів, вул. Вадима Гетьмана, В’ячеслава Чорновола, Семена Скляренка, Богатирській та на Набережному шосе.

Ускладнений рух на мосту Метро.

Ситуація на Лівому березі

Складно проїхати по проспекту Юрія Гагаріна, Броварському проспекту, а також вулиці Раїси Окіпної.

Ще одна репетиція військового параду в Києві відбудеться 22 серпня.

Перекриття руху транспорту в Києві в День Незалежності, 24 серпня

Із 6.00 до 8.00 – на вул. Академіка Туполєва, проспекті Перемоги, Маршала Рибалка, вул. Чорновола, Старовокзальній, Жилянській, Антоновича.

Із 6.00 до 12.00 – на вул. Великій Васильківській (від Либідської площі до Хрещатика).

Із 6.00 до 16.00 можливе перекриття руху на вул. Хрещатик, Михайлівській (від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Грушевського, Петрівській Алеї, Парковій дорозі.