День Независимости 2021 — в Одессе прошла репетиция морского парада

В Одессе 20 августа прошла еще одна репетиция морского парада ко Дню Независимости Украины. Она состоялась в Одесском заливе днем ​​в пятницу. Корабли двигались парадным строем от Большого Фонтана до Воронцовского маяка.

В репетиции приняли участие более 20 кораблей и катеров, принадлежащих Военно-морским силам, Морской охране, Госпогранслужбе и Морской поисково-спасательной службе.

Кроме кораблей в репетиции приняли участие и вертолеты, в том числе два Ми-8МСБ морской авиации высадили неподалеку от Ланжерона два спецподразделения военных.

Это сопровождали артиллерийский залп и постановка дымовой завесы. А десантный корабль Юрий Олефиренко высадил БТР, который проехал около 500 м по морю, а затем поднялся на сушу.

Завершили репетицию пролетом над колонной кораблей военно-транспортного самолета Ан-26 и нескольких Су-27.

Более 20 кораблей и авиация: в Одессе прошла репетиция морского парада ко Дню Независимости / 7 фотографий

Еще одна генеральная репетиция морского парада в Одессе состоится 22 августа.

День Независимости Украины

В этом году Украина отмечает 30 годовщину провозглашения независимости, поэтому на 24 августа подготовили немало различных мероприятий.

Подробную афишу событий на День Независимости 2021 в Одессе, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Думская

Фото: Думская