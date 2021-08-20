День Независимости 2021 — в Одессе прошла репетиция морского парада

В Одессе 20 августа прошла еще одна репетиция морского парада ко Дню Независимости Украины. Она состоялась в Одесском заливе днем в пятницу. Корабли двигались парадным строем от Большого Фонтана до Воронцовского маяка.
В репетиции приняли участие более 20 кораблей и катеров, принадлежащих Военно-морским силам, Морской охране, Госпогранслужбе и Морской поисково-спасательной службе.
Кроме кораблей в репетиции приняли участие и вертолеты, в том числе два Ми-8МСБ морской авиации высадили неподалеку от Ланжерона два спецподразделения военных.
Это сопровождали артиллерийский залп и постановка дымовой завесы. А десантный корабль Юрий Олефиренко высадил БТР, который проехал около 500 м по морю, а затем поднялся на сушу.
Завершили репетицию пролетом над колонной кораблей военно-транспортного самолета Ан-26 и нескольких Су-27.
Еще одна генеральная репетиция морского парада в Одессе состоится 22 августа.
День Независимости Украины
В этом году Украина отмечает 30 годовщину провозглашения независимости, поэтому на 24 августа подготовили немало различных мероприятий.
Подробную афишу событий на День Независимости 2021 в Одессе, смотрите в материале Фактов ICTV.
Источник: Думская
Фото: Думская