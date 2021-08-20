День Незалежності 2021 – в Одесі пройшла репетиція морського параду

В Одесі 20 серпня пройшла ще одна репетиція морського параду до Дня Незалежності України. Вона відбулась в Одеському заливі вдень п’ятниці. Кораблі рухались парадним строєм від Великого Фонтану до Воронцовського маяку.
У репетиції брали участь понад 20 кораблів та катерів, які належать Воєнно-морським силам, Морській охороні, Держприкордонслужбі та Морській пошуково-рятувальній службі.
Окрім кораблів у репетиції взяли участь і гвинтокрили, зокрема два Мі-8МСБ морської авіації висадили неподалік Ланжерона два спецпідрозділа військових.
Це супроводжували артилерійський залп та постановка димової завіси. А десантний корабель Юрій Олефіренко висадив БТР, який проїхав близько 500 м морем, а потім піднявся на сушу.
Завершили репетицію пролетом над колоною кораблів військово-транспортного літака Ан-26 та декількох Су-27.
Ще одна генеральна репетиція морського параду в Одесі відбудеться 22 серпня.
День Незалежності України
Цього року Україна святкує 30 річницю проголошення незалежності, тож на 24 серпня підготували чимало різноманітних заходів.
Детальну афішу подій на День Незалежності 2021 в Одесі, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Думская
Джерело: Думская