День Незалежності 2021 – в Одесі пройшла репетиція морського параду

В Одесі 20 серпня пройшла ще одна репетиція морського параду до Дня Незалежності України. Вона відбулась в Одеському заливі вдень п’ятниці. Кораблі рухались парадним строєм від Великого Фонтану до Воронцовського маяку.

У репетиції брали участь понад 20 кораблів та катерів, які належать Воєнно-морським силам, Морській охороні, Держприкордонслужбі та Морській пошуково-рятувальній службі.

Окрім кораблів у репетиції взяли участь і гвинтокрили, зокрема два Мі-8МСБ морської авіації висадили неподалік Ланжерона два спецпідрозділа військових.

Це супроводжували артилерійський залп та постановка димової завіси. А десантний корабель Юрій Олефіренко висадив БТР, який проїхав близько 500 м морем, а потім піднявся на сушу.

Завершили репетицію пролетом над колоною кораблів військово-транспортного літака Ан-26 та декількох Су-27.

Понад 20 кораблів та авіація: в Одесі пройшла репетиція морського параду до Дня Незалежності / 7 фотографий

Ще одна генеральна репетиція морського параду в Одесі відбудеться 22 серпня.

День Незалежності України

Цього року Україна святкує 30 річницю проголошення незалежності, тож на 24 серпня підготували чимало різноманітних заходів.

Детальну афішу подій на День Незалежності 2021 в Одесі, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Думская

Джерело: Думская