Ткаченко: популяризація української мови має бути пріоритетом

20 серпня 2021 року презентовано Національний онлайн-проект з тестування та вивчення української мови, що є результатом співпраці Міністерства культури та інформаційної політики України, Українського культурного фонду та Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Тепер користувачі вже існуючої екосистеми вивчення мови зможуть відслідковувати свої досягнення за допомогою онлайн-тестування.

– Лагідна українізація – шлях до підвищення використання державної мови в країні. Не тільки у роботі чи навчанні, а у повсякденному житті. Промоція мови як ключового фактору нашої ідентичності та створення екосистеми цьому сприятиме однозначно. Ми маємо усвідомлювати цінність власної мови і мати можливість вивчати її у зручний спосіб, – зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики.

Національна платформа являє собою збірку ефективних онлайн та офлайн ресурсів, а також мобільних додатків, як для українців, які хочуть підвищити рівень володіння українською мовою, так і для іноземців, які прагнуть її вивчити з нуля.

Всі ресурси створені на базі Українського правопису 2019 року.

В рамках даної екосистеми вже працює кілька сервісів:

– Дана система створена за інноваційною технологією адаптивного тестування, що дозволяє користувачам за короткий час точно визначити власний рівень володіння українською мовою, відповідно до мовних стандартів, – пояснює виконавча директорка Асоціація інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

Марія додає, що періодична перевірка власного прогресу є важливою мотивацію для постійного вдосконалення української мови. Вони очікують, що протягом вересня цей тест пройде не менше 1 тис. осіб.

Національний онлайн-проект з тестування та вивчення української мови переміг на відкритому конкурсі УКФ.

– Переконаний, що завдяки нашим спільним зусиллям, українська мова щороку буде лунати якісніше та потужніше, охоплюючи все більше людей та країн!, – зазначив заступник виконавчого директора УКФ Дмитро Решетченко.

Пройти тестування щодо рівня володіння українською мовою можна на сайті.