В городе Новая Одесса Николаевской области местная жительница спасла троих детей во время пожара. Пламя вспыхнуло в комнате в одноэтажном жилом доме на шесть семей.

В Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре. Свидетели сообщили, что родителей дома нет, однако в жилье могут находиться дети.

На вызов прибыли спасатели, которые выяснили, что трех девочек спасла их соседка Людмила Симоненко. Двух близнецов 2016 рождения и их сестренку 2018 рождения женщина вынесла из помещения.

Вскоре соседка малышей рассказала, что дома хозяйничала, когда вдруг почувствовала запах дыма. Она выбежала на улицу и увидела, что он шел прямо из окон жилья.

— А я знаю, что там трое детей. Даже не понимаю, как смогла выбить дверь в комнату, там даже ручки не было. Дергала, ногтями двери рвала, так они и открылась. Плотный дым повалил, аж в глазах потемнело. Зашла и вижу, что на полу возле двери лицом вниз лежит маленькая девочка. Я к ней — схватила и вынесла наружу, — рассказала о своем поступке женщина.

После этого Людмила нашла второго ребенка и вынесла его. Однако дым начал усложнять поиски третьей девочки. Она выбежала на улицу, набрала в легкие воздуха и зашла снова в жилье, нашла девочку и вынесла ее.

К счастью, все три сестрички остались живы. Детей госпитализировали в больницу Николаева. Состояние здоровья двух девочек — стабильное, а у другой — тяжелое.

Огнеборцы потушили пожар, специалисты выясняют причины возгорания пламени. Спасатели выразили благодарность Людмиле за спасение детей. В ГЧСЧ отметили, что ее будут номинировать на Всеукраинскую акцию Герой-спасатель года.