У місті Нова Одеса Миколаївської області місцева мешканка врятувала трьох дітей під час пожежі. Полум’я спалахнуло у кімнаті в одноповерховому житловому будинку на шість сімей.

У Державну службу з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу. Свідки повідомили, що батьків вдома немає, проте у житлі можуть перебувати діти.

На виклик прибули рятувальники, які з’ясували, що трьох дівчаток врятувала їхня сусідка Людмила Сімоненко. Двох близнюків 2016 року народження та їхню сестричку 2018 року народження жінка винесла з приміщення.

Згодом сусідка малюків розповіла, що вдома господарювала, коли раптом відчула запах диму. Вона вибігла надвір та побачила, що він йшов прямо з вікон житла.

– А я ж знаю, що там троє діток. Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Смикала, нігтями двері рвала, так вони й відчинились. Щільний дим повалив, аж в очах потемніло. Зайшла та бачу, що на підлозі біля дверей обличчям донизу лежить найменша дівчинка. Я до неї – вхопила та винесла назовні, – розповіла про свій вчинок жінка.

Після цього Людмила знайшла другу дитину та винесла її. Проте дим почав ускладнювати пошуки третьої дівчинки. Вона вибігла надвір, набрала у легені повітря та зайшла знову у житло, знайшла дівчинку та винесла її.

На щастя, всі три сестрички залишилися живими. Дітей госпіталізували до лікарні Миколаєва. Стан здоров’я двох дівчаток – стабільний, а в іншої – важкий.

Вогнеборці загасили пожежу, фахівці з’ясовують причини спалаху полум’я. Рятувальники висловили подяку Людмилі за порятунок дітей. У ДСНС зазначили, що її номінуватимуть на Всеукраїнську акцію Герой-рятівник року.