Україна робить все можливе для того, щоб забрати своїх громадян з території Афганістану. За словами прес-секретаря президента Сергія Никифорова, Володимир Зеленський контролює цю ситуацію особисто.

Никифоров наголосив, що Україна однією з перших вивезла з Афганістану українців та громадян інших країн, яким могла загрожувати небезпека.

На його думку, Україна неодноразово доводила, що не залишає своїх громадян напризволяще. Наприклад, можна згадати звільнення українських громадян у Грузії.

Прес-секретар глави держави зазначив, що Україна та Туреччина змогли евакуювати режисерку Сахру Карімі з Афганістану на територію Києва. Дівчину запросили на Київський саміт перших леді та джентльменів, запланований на 23 серпня.

Никифоров наголосив, що наразі Україна отримала близько сотні звернень. Водночас в Афганістані перебуває 12 українців, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі поблизу Кабула. За словами політика, зараз громадяни – у безпеці.

Крім того, у Кабулі перебуває два українських літаки. Серед них – військовий та цивільний, які чекають можливості вилетіти додому. Уряд домовляється про це з різними сторонами, наголосив Никифоров.