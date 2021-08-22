Украинские специалисты воссоздали голос известного писателя и художника Тараса Шевченко. Тембр и тональность его голоса воссоздали с помощью нейронных сетей, основываясь на антропометрических данных.

Об этом сообщила креативное агентство Tabasco на своей странице в социальной сети Facebook. Команда посвятила этот проект всем украинском в честь 30-летия независимости Украины.

Как известно, первый фонограф для записи звука изобрели в 1877 году. Тарас Шевченко умер за 16 лет до этого, поэтому записей его голоса не существует.

Однако специалисты попытались воссоздать приблизительное звучание голоса украинского писателя. Специалисты более года работали над проектом и подготовили его к годовщине независимости нашего государства.

Как специалисты воссоздали голос Шевченко

С посмертной маски украинской легенды измерили точные антропометрические данные о художнике. Ее хранят в Национальном музее Тараса Шевченко.

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Шевченковеды искали в архивных материалах информацию об образе жизни, привычках и болезнях писателя, поскольку эти факторы влияют на голос.

Всю информацию распределили по степени важности. Вскоре сделали 3D-модель головы Тараса Шевченко. Это позволило отобрать трех человек на территории всей Украины, которые больше всего похожи на писателя.

24 августа, в День Независимости Украины, в Национальном музее Тараса Шевченко нейросетевой голос будет читать стихи и произведения поэта.