В ночь с 24 на 25 августа во время празднования Дня Независимости Украины метро в Киеве продолжит работу на два часа.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации и отметили, что 23 и 24 августа также предусмотрены изменения в работе некоторых станций.

23 августа вход и выход станции Золотые Ворота будут закрыты в течение суток.

24 августа с момента начала работы станции и до 13 часов дня будет закрыта станция Майдан Независимости на вход и выход. Переход на Крещатик также будет закрыт, поезда будут проезжать без остановки;.

24 августа с 8.00 до 13.00 вход и выход станции метро Крещатик на Аллее Героев Небесной сотни будут закрыты.

Кроме метрополитена 25 августа свою работу на два часа продолжит наземный общественный транспорт, маршруты которого проходят рядом с метро.

Перед началом концерта 24 августа могут временно закрыть станцию ​​метро Олимпийская, а после окончания концерта — Олимпийская, Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта.

Решение будут принимать в зависимости от пассажиропотока.

Обновлено. Приблизительно в 12.00 дня 24 августа станция метро Майдан Независимости перестала работать на вход и выход, а на станции метро Крещатик закрыли выход на улицу Институтскую.

— Особый режим работы станций применяется в связи с проведением мероприятий ко Дню Независимости в центре столицы, — обьяснили в Киевском метрополитене.

По состоянию на 13.30 дня все станции метро в Киеве работают в обычном режиме.

Перекрытие движения в Киеве

В связи с масштабным военным парадом в День Независимости 24 августа в Киеве ожидается масштабное перекрытие движения.

Чтобы узнать, какие улицы перекроют в Киеве 24 августа, смотрите материал и карту от Фактов ICTV.