Українські фахівці відтворили голос відомого письменника та художника Тараса Шевченка. Тембр та тональність його голосу відтворили за допомогою нейромереж, ґрунтуючись на антропометричних даних.

Про це повідомила креативна агенція Tabasco на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Команда присвятила цей проект всім українцям на честь 30-річчя незалежності України.

Як відомо, перший фонограф для запису звуку винайшли у 1877 році. Тарас Шевченко помер за 16 років до цього, тож записів його голосу не існує.

Проте фахівці спробували відтворити приблизне звучання голосу українського письменника. Фахівці понад рік працювали над проектом та підготували його до річниці незалежності нашої держави.

Як фахівці відтворили голос Шевченка

З посмертної маски української легенди виміряли точні антропометричні дані про художника. Її зберігають у Національному музеї Тараса Шевченка.

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Шевченкознавці шукали в архівних матеріалах інформацію про спосіб життя, звички та хвороби письменника, оскільки ці чинники впливають на голос.

Всю інформацію розподілили за ступенем важливості. Згодом зробили 3D-модель голови Тараса Шевченка. Це дозволило відібрати трьох людей на території всієї України, які найбільше схожі на письменника.

24 серпня, на День Незалежності України, у Національному музеї Тараса Шевченка нейромережевий голос читатиме вірші та твори поета.