В Украину с визитом прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей. Он примет участие в торжествах по случаю празднования 30-летия независимости.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что визит Патриарха является символическим для Украины.

— Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил Патриарха за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества, — написал он в своем Telegram-канале.

В аэропорту Борисполь его Святейшество встретили митрополит Киевский и всея Украины Епифаний с иерархами Православной церкви Украины.

21 августа в Михайловском Златоверхом соборе состоится благодарственная молитва по случаю прибытия Вселенского Патриарха и официальная встреча предстоятелей.

Символический и важный визит: в Украину прибыл Вселенский Патриарх Варфоломей / 3 фотографии

24 августа украинцы будут отмечать один из важнейших праздников в истории — День Независимости Украины 2021. По случаю 30-летия независимости организуют масштабный военный парад в Киеве.

Он будет проходить с участием военной авиации, вооружения, техники и непосредственно военных. На главных улицах столицы Крещатик и Майдан Независимости предусмотрено масштабный военный парад с пролетами авиационной техники.

А на Михайловской площади и Владимирском проезде можно будет увидеть статический показ современных образцов вооружения и техники украинской армии.

Больше о том, как будет проходить парад ко Дню Независимости в Киеве, можно прочитать в нашем материале.

Фото: ПЦУ, Денис Шмыгаль