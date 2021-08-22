ВСУ нужно обеспечить всем необходимым на случай полномасштабного вторжения РФ — Залужный

Чтобы подготовиться к наступательной операции по освобождению оккупированных территорий Вооруженные силы Украины должны совершенствовать свою тактику и материально-техническую базу.

Такое мнение на панели Украина 30. Защитники выразил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, армия должна получать от государства все необходимое вооружение и военную технику.

— Даже в нынешних условиях ВСУ должны развиваться, совершенствоваться. Это необходимо, чтобы минимизировать потери и главное — подготовится к ведению наступательных действий. У каждого из нас должна появиться такая замечательная вещь, которая называется доверие к военным, — сказал Залужный.

Главнокомандующий отметил, что не исключает возможности полномасштабного наступления со стороны Российской Федерации, поэтому он призвал гражданское общество не забывать о том, что война все еще не окончена.

Он также отметил, что Украина не имеет права забывать настоящих героев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить мирное население.

Залужный подчеркнул, что Кремль не прекращает информационно-психологические операции против нашей страны, а также попытки влиять на принятие государственных решений через своих агентов.

Кроме того, генерал отметил, что украинские силовики должны активнее выявлять источники распространения российской дезинформации, которые используются для манипуляции различными событиями и фактами в своих интересах.

Как считает главнокомандующий ВСУ, в таких условиях все граждане Украины должны стать бойцами информационного фронта. Он добавил, что необходимо проверять информацию, чтобы быть уверенным в ее правдивости, а затем по возможности заниматься ее распространением.