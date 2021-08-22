ЗСУ потрібно забезпечити усім необхідним на випадок повномасштабного вторгнення РФ – Залужний

Щоб підготуватися до наступальної операції зі звільнення окупованих територій Збройні сили України повинні вдосконалювати свою тактику та матеріально-технічну базу.

Таку думку на панелі Україна 30. Захисники висловив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, армія повинна отримувати від держави все необхідне озброєння та військову техніку.

– Навіть в теперішніх умовах ЗСУ мають розвиватися, вдосконалюватися. Це необхідно, щоб мінімізувати втрати і головне – підготуватися до ведення наступальних дій. У кожного з нас повинна з’явитися така чудова річ, яка називається довіру до військових, – сказав Залужний.

Головнокомандувач зазначив, що не виключає можливості повномасштабного наступу з боку Російської Федерації, тому він закликав громадянське суспільство не забувати про те, що війну все ще не закінчено.

Він також додав, що Україна не має права забувати справжніх героїв, які віддали свої життя, щоб захистити мирне населення.

Залужний наголосив, що Кремль не припиняє інформаційно-психологічних операцій проти нашої країни, а також спроб впливати на прийняття державницьких рішень через своїх агентів.

Крім того, генерал зазначив, що українські силовики повинні активніше виявляти джерела поширення російської дезінформації, які використовуються для маніпуляції різними подіями та фактами у власних інтересах.

Як вважає головнокомандувач ЗСУ, в таких умовах всі громадяни України повинні стати бійцями інформаційного фронту. Він додав, що необхідно перевіряти інформацію, щоб бути впевненим в її правдивості, а потім по можливості займатися її поширенням.