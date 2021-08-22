В Украине растет пропасть между ветеранами и гражданскими — Лапутина

В Украине возникла пропасть между мирным населением страны и военнослужащими, которые возвращаются с фронта.

Об этом рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в ходе своего выступления на панели Украина 30. Защитники.

— Наши защитники, которые возвращаются с войны, сами по себе объединяются в ветеранские сообщества, а общество при этом иногда забывает, что война, которая идет уже восьмой год, до сих пор не окончена, — заявила она.

По словам Лапутиной, средства массовой информации освещают любые скандалы, которые происходят с военными. При этом новости о том, как ветераны занимаются саморазвитием и строят успешный бизнес — практически нет.

Министр добавила, что такая ситуация происходит по той причине, что гражданское общество начало уставать от войны.

Она подчеркнула, что к ветеранам, которые видели все ужасы войны и теряли своих побратимов государство должно относиться с признанием и уважением.

При этом украинцы не должны забывать, что враг никуда не делся и продолжает сеять раздор в украинском обществе, пытаясь вбить клин между защитниками Украины и мирными жителями.

Лапутина рассказала, что на уровне президента и премьер-министра обсуждается возможность существенного увеличения бюджета Министерства по делам ветеранов. Это, по ее мнению, позволит предоставлять ветеранам социальные гарантии, психологическую реабилитацию и поддержать развитие их малого и среднего бизнеса.

Она напомнила, что в момент, когда высшее руководство страны во главе с экс-президентов Виктором Януковичем сбежало в РФ и началась война украинцы доказали, что способны на самоорганизацию.

По словам чиновницы, многие поколения украинцев гибли на протяжении веков, чтобы отвоевать независимость своей страны и это продолжается до сих пор.