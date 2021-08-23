В дефицитных и голодных 1990-х 90% населения Украины называли себя бедными. В более стабильных двухтысячных украинская экономика немного встала на ноги, люди наконец могли себе позволить купить элементарную технику или отправить детей учиться в университет.

Затем — стремительный рост экономики, который не прогнозировали даже экономисты. Но такой же кратковременный. В 2008-м страна снова погрузилась в кризис.

Исследователи говорят: мы до сих пор не можем выбраться из него. Добавил еще и кризис 2013-го, когда в Украине началась война. А нынешний — коронавирусный — сильно ударил по кошелькам и уверенности в завтрашнем дне. Итак, стало ли украинцам лучше жить за 30 лет независимости?

Кризисные 1990-е: страна бедных миллионеров

Независимость далась Украине большими экономическими потерями. Резкое падение доходов и уровня жизни, массовая бедность населения. ВВП Украины сократился на рекордные 59,2%, реальная зарплата уменьшилась в более чем три раза, пенсия — в четыре.

— В середине 1990-х мы были миллионерами. Например, в 1994-м зарплата у меня была 3,1 млн. За 2 млн можно было купить женские туфли. Уже в 1997 году зарплату я получала в гривнах. Тогда в среднем стала получать 170 грн. Хватало на коммунальные, на какие-то продукты из магазина. Но большинство продуктов выращивали на земле — картофель, весь борщевой набор, держали скот, — вспоминает Татьяна Олейник.

В 1996-м, когда в оборот ввели уже украинскую гривну, средняя зарплата украинцев — 126 грн. Больше всего получали работники финансового сектора — рекордные 275 грн. В тройке лидеров — работники транспорта, в этой области зарабатывали в пределах 200 грн.

Госуправленцы получали в среднем 162 грн. Строители и работники промышленных предприятий — в пределах 150. Преимущественно все деньги люди тратили на продукты. Лучше была ситуация у бюджетников — время от времени им хоть на копейки, но повышали зарплату.

В 1990-х ситуация была настолько нестабильна, что специалисты говорят не об отраслях, а о конкретных предприятиях, которым вопреки сложной ситуации удавалось вовремя платить зарплату людям. Но таких были единицы.

— В 1994-м я пошла в первый класс, так как у меня семья военных, я не помню особого шика. Зарплаты задерживали. Выживали лишь благодаря тому, что привозили из села продукты. Хлеб мама только пекла, не покупали. Военным выдавали еще паек, благодаря этому у нас иногда было мясо, тушенка. Отдыхать особо никуда не ездили. Но в то время мы получили от государства квартиру, — вспоминает Ирина Васильева.

Люди выживали. Доходы 80% даже не дотягивали до прожиточного минимума, о чем свидетельствует статистика доходов украинцев.

— Если учитывать статистику, жить лучше нам не стало. По сравнению с 1990-ми, если смотреть на данные Госстата, зарплата сегодня на 54% ниже, чем тогда. Раньше зарплаты были относительно большими, но за них ничего нельзя было купить, была плановая экономика, дефицит. Сегодня зарплаты меньше, но можно купить все, что пожелаешь, — заключает экономист Любомир Шавалюк.

Более стабильные 2000-е: время кредитов и активных покупок

2000 год был очень неоднозначным, уверяют эксперты. Все уже настолько привыкли к экономическому падению, что когда в начале 2001 года вырос ВВП страны, это удивило даже экспертов. 2002-й стал еще стабильнее.

— С этого года и до 2008-го был действительно наиболее хороший период 30-летия независимости. Когда у людей с каждым годом быстро росла покупательная способность, потребительские возможности, что порой они даже опережали желание. Подтверждение этому — ввод в эксплуатацию жилья, оно строилось невероятными темпами, — рассказывает заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

Вместе с тем существенно росла стоимость квадратных метров, нули прибавлялись на глазах, вспоминает Людмила. Но это свидетельствовало о способности людей покупать дорогое жилье — они активно инвестировали.

Средняя зарплата с 2000-го начала стремительно расти. Если в 2000-м она составляла 230 грн, то уже в 2008-м — 1 806 грн.

Отрасли с самыми высокими доходами остались неизменными — финансы, транспорт, строительство. Бедных людей становится все меньше. Если в 2002-м за чертой бедности 72% населения, уже в 2008-м — только 12,6%.

Как только у людей начали появляться деньги, они активно покупают новую технику, мебель. А еще с появлением денег украинцы начали активно ходить по ресторанам и кафе, уверяют исследователи.

— Если говорить о 2000-х годах, то зарплаты выросли, задолженность зарплат уменьшалась, стремительно развивалось кредитование. И автомобили покупали в кредит, и квартиры, и технику бытовую. Люди стали жить богаче. Но тогда еще не были популярными поездки за границу, — анализирует период экономического расцвета Любомир Шавалюк.

Доходы украинцев росли, соответственно, повышались пенсии и соцвыплаты. Если еще в 2004-м средняя пенсия была в пределах 182 грн, уже 2008-м — 776 грн.

На украинских прилавках появлялось уже больше импортных продуктов. И порой они были дешевле, чем отечественная продукция. Зато традиционно дешевые товары, которые всегда покупали бедные семьи, выросли в цене более чем в полтора раза.

Менее радужно, чем эксперты, 2000-е вспоминает Лариса Ляш.

— В 1990-х работала медсестрой. Заработная плата была 180-200 грн. В 2000 году было немножко хуже, перешла в строительную фирму. Там впервые получила большую зарплату — 400 грн. Мы не шиковали, никуда не ездили, никаких не было ни санаториев, ни моря, ничего не видели. Только работа — село, работа — село, — рассказывает Лариса Ляш.

Но 2000-е дают толчок образованию. Обычные люди могут себе позволить отправить детей учиться в высшие учебные заведения, даже на контракт. Доступное образование меняет и рынок труда.

— Появляется новое поколение работников, которые уже могли хорошо зарабатывать в негосударственном секторе. В Украину пришли представительства различных зарубежных компаний, создавали украинские компании. Именно в нулевых появляется такой класс офисных работников, которые имеют диплом о высшем образовании, стремятся к высшему заработку, — отмечает Людмила Черенько.

Кризис 2008-го: доллар по 8 и падение промышленности

Стремительный расцвет по классическим законам экономики заканчивается падением. Мир охватывает глубокий финансовый кризис, и это мгновенно отражается на Украине, которая оказалась совершенно не готовой к таким перипетиям.

Уже в июне 2008 года цены на продукты взлетели вверх на 123% в сравнении с годом ранее. Подорожало все — овощи, картошка, мясо.

Вследствие высокой инфляции подорожали кредиты. Доллар подскочил с 5 грн до 8 грн. Людям начинают задерживать зарплату — на начало 2009 года задолженность 168%!

Падает промышленность. А количество безработных увеличивается на треть. Социологические опросы свидетельствуют: последствия финансового кризиса 2008-го ощутили 90% украинцев. Много молодежи и люди в возрасте 40-49 лет тогда потеряли работу.

Период с 2010 до 2012-го экономисты называют годом стагнации. Когда все жили в режиме ожидания — финансовая ситуация украинцев и не ухудшалась, но и надежд на лучшее не было.

Революционный 2013-й: начало войны и рекордное сокращение зарплат

Еще не оправившись от событий 2008-го, Украина снова погрузилась в кризис. Специалисты уверены: дело вовсе не в революции, которая началась в конце осени.

Первые звоночки, которые свидетельствовали об экономическом перекосе, появились задолго до Майдана.

— Многие говорят, вот, если бы не было Майдана, революции, у нас бы все было хорошо с экономикой. Это абсолютная неправда. В 2013 году еще весной было всем понятно, что мы подошли к очень плохому пределу, когда пытались поднимать социальные выплаты, не имея никакой экономической подоплеки и поддержки международных партнеров, — отмечает ученая Людмила Черенько.

Война на востоке углубила проявления кризиса. Снова подорожали продукты, поднялись коммунальные тарифы. Но вот зарплаты у большинства населения не росли, а у некоторых даже снижались.

— В кризис 2013-2014 годов зарплаты снизились на четверть. Это достаточно большой показатель. Даже глобальные кризисы не приводят к таким потрясениям, — анализирует экономист.

Украинцы начали экономить на самом необходимом. В 2015-м покупали на четверть меньше продуктов, чем обычно. Отказывались от более дорогих продуктов.

В придачу и резкий скачек доллара — с 8 грн до рекордных 28 грн. Бизнес и люди, которые имели валютные кредиты, хватались за головы, не понимая, как жить дальше.

Снова стремительно растет бедность — в 2015 году половина украинцев получали зарплаты меньше, чем фактический прожиточный минимум.

Ситуация несколько стабилизировалась в 2017-м.

— 2017 год для уровня жизни стал выходом из очередного кризиса. С 1 января вдвое подняли минимальную заработную плату. Это было неслыханно для Украины, потому что у нас были очень позорные показатели доходов. Нас даже не с кем было сравнивать, мы с Молдовой имели самую низкую оплату труда, и кое-где даже начали отставать от Молдовы. Когда повысили минималку — мгновенно прыгнули доходы от занятости, — вспоминает исследовательница Людмила Черенько.

В 2017-м средняя зарплата в Украине — чуть больше 7 тыс. грн. Пенсия — 1 828 грн. Больше всего получали работники авиации — свыше 30 тыс. Финансисты имели в среднем 13 тыс. Такие же заработки — у работников сферы телекоммуникаций.

Ковидный 2020-й: испытание на прочность для бизнеса и рост тарифов

Мировую экономику подкачивает до сих пор неизвестный вирус. Страдают экономики всех страны, и Украина — не исключение. В первую очередь Covid-19 сказался на малом и среднем бизнесе, компании закрывали на карантины.

Упадок в офлайн-торговле, авиации, ресторанном и туристическом бизнесе. На карантине люди сидели либо с голыми зарплатами, либо их отправляли в вынужденные отпуска.

Зарплаты немного упали, но как только карантин ослабили, они возвратились к прежним отметкам. Люди откладывают дорогие покупки, и экономят деньги. В то же время растут цены и тарифы на коммуналку.

— Сейчас ¾ зарплаты идет только на оплату коммунальных услуг. Я медсестра, чистыми на руки получаю 4800 грн. Квартплату надо платит 2300-2400. Продукты подорожали, проезд подорожал. Как говорили в новостях, на выживание надо минимум 5-7 тыс., но у нас не получается даже на выживание. Выживаем благодаря тому, что имеем подработки и затягиваем пояса, — жалуется на нынешнее финансовое состояние Лариса Ляш.

В 2021-м средняя зарплата у украинцев — чуть выше 14 тыс. Больше всего получают, конечно, работники IT-сектора. Средняя пенсия — 3700 грн. Как и раньше, большинство своих доходов украинцы тратят на продукты питания.

-В 1990-х расходы на питание превышали 65%. Сейчас они чуть меньше 50%. Доля снижается, когда растут коммунальные тарифы. И расходы на питание украинцы сокращают в последнюю очередь, как бы тяжело ни было, — говорят в Институте демографии.

Несмотря на затяжные кризисы и сокращение зарплат, специалисты уверены: сейчас украинцы все же живут лучше.

— Это видно по многим показателям. Телевизор — это уже не роскошь, а предмет первой необходимости, личные автомобили есть у значительного большинства семей, путешествия за границу для многих украинцев стали нормой. Компьютерная техника раньше была предметом роскоши, сейчас каждая семья имеет по несколько ноутбуков. Такая же ситуация и со смартфонами, — заключает экономист Любомир Шавалюк.

Ковидный 2020-й показал: прогнозировать что-то на будущее сложно. Но, несмотря на кризис, который продолжается, и угрозу новых штаммов коронавируса, экономисты говорит об экономическом росте в Украине в 2022-2024 годах. По крайней мере, мы выйдем на допандемические показатели.