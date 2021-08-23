22 августа в зоне Операции объединенных сил в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий Юрий Михайлов.

Об этом сообщила 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода на своей странице в социальной сети Facebook.

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Лейтенант погиб 22 августа в 15.15 от вражеской пули во время несения службы на взводном опорном пункте. 28 ОМБр отметила, что это невосполнимая потеря для страны, армии, семьи и собратьев нашего военнослужащего.

По словам собратьев украинского бойца, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины. Бригада отметила, что защитник имел много планов на будущее, однако их оборвала вражеская пуля.

Командование и личный состав 28-й ОМБр выразили искренние соболезнования близким украинского военного, отдавшего свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

22 августа боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции. В результате вражеского обстрела и погиб наш военнослужащий.