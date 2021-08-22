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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

На Луганщине во время вражеского обстрела погиб украинский боец

Война на Донбассе

Российско-оккупационные войска сегодня вечером дважды обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов, один военнослужащий погиб.

Вблизи Луганского российские наемники обстреляли украинские позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

— С начала этого периода зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, — отмечается в сообщении ООС.

Недалеко от Марьинки оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине зафиксирован вражеский беспилотник Орлан-10. Он пересек линию разграничения.

В результате вражеского обстрела погиб один украинский военный. Он получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Стало известно имя нашего защитника, который погиб 19 августа во зоне Операции объединенных сил. 41-летний солдат 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Василий Островский погиб от пули снайпера вблизи Новоалександровки.

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