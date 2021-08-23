22 серпня у зоні Операції об’єднаних сил унаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовослужбовець Юрій Михайлов.

Про це повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Лейтенант загинув 22 серпня о 15.15 від ворожої кулі під час несення служби на взводному опорному пункті. 28 ОМБр зазначила, що це непоправна втрата для країни, армії, родини та побратимів нашого військовослужбовця.

За словами побратимів українського бійця, Юрій гідно та відповідально ніс службу, був добрим та надійним товаришем, справжнім патріотом України. Бригада зазначила, що захисник мав багато планів на майбутнє, проте їх обірвала ворожа куля.

Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловили щирі співчуття близьким українського військового, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

22 серпня бойовики на Донбасі двічі обстріляли українські позиції. Унаслідок ворожого обстрілу і загинув наш військовослужбовець.