В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов

23 августа накануне Дня Независимости Украины, в Киеве состоится саммит первых леди и джентльменов. Гости уже начали собираться на мероприятие.

Среди них — первая леди Елена Зеленская, актриса и режиссер украинского происхождения Кэтрин Винник, афганская режиссер Сахра Карими, жена пятого президента Украины Марина Порошенко, супруга президента Сербии Тамара Джуканович, телеведущая Оксана Гутцайт.

Всего в саммите примут участие 11 первых леди из Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, супруга президента Европейского Совета и первая леди Украины.

В саммите примут участие всего более 20 общественных деятелей. Среди них — представители ВОЗ, ООН Женщины, а также ведущие эксперты и лидеры мнений мира.