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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов

В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов

23 августа накануне Дня Независимости Украины, в Киеве состоится саммит первых леди и джентльменов. Гости уже начали собираться на мероприятие.

Среди них — первая леди Елена Зеленская, актриса и режиссер украинского происхождения Кэтрин Винник, афганская режиссер Сахра Карими, жена пятого президента Украины Марина Порошенко, супруга президента Сербии Тамара Джуканович, телеведущая Оксана Гутцайт.

В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов

В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов

 

В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов

В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов В Киеве собираются гости на саммит первых леди и джентльменов

Всего в саммите примут участие 11 первых леди из Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, супруга президента Европейского Совета и первая леди Украины.

В саммите примут участие всего более 20 общественных деятелей. Среди них — представители ВОЗ, ООН Женщины, а также ведущие эксперты и лидеры мнений мира.

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Онлайн-трансляция саммита первых леди и джентельменов 23 августа

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