Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів

У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів

23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, у Києві відбудеться саміт перших леді та джентльменів. Гості вже почали прибувати на захід.

Серед них – перша леді Олена Зеленська, акторка та режисерка українського походження Кетрін Винник, афганська режисерка Сахра Карімі, дружина п’ятого президента України Марина Порошенко, дружина президента Сербії Тамара Джуканович, телеведуча Оксана Гутцайт.

У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів

У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів

 

У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів

У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів

Загалом у саміті візьмуть участь 11 перших леді з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Лівану, Коста-Ріки, Німеччини, Сербія, Хорватії, дружина президента Європейської Ради та перша леді України.

У саміті візьмуть участь загалом понад 20 громадських діячів. Серед них – представники ВООЗ, ООН Жінки, а також провідні експерти та лідери думок світу.

Читайте
Онлайн-трансляція саміту перших леді та джентельменів 23 серпня

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка