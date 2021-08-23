У Києві збираються гості на саміт перших леді та джентльменів

23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, у Києві відбудеться саміт перших леді та джентльменів. Гості вже почали прибувати на захід.

Серед них – перша леді Олена Зеленська, акторка та режисерка українського походження Кетрін Винник, афганська режисерка Сахра Карімі, дружина п’ятого президента України Марина Порошенко, дружина президента Сербії Тамара Джуканович, телеведуча Оксана Гутцайт.

Загалом у саміті візьмуть участь 11 перших леді з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Лівану, Коста-Ріки, Німеччини, Сербія, Хорватії, дружина президента Європейської Ради та перша леді України.

У саміті візьмуть участь загалом понад 20 громадських діячів. Серед них – представники ВООЗ, ООН Жінки, а також провідні експерти та лідери думок світу.