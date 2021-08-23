Сейчас в Афганистане осталось около 50 граждан Украины. Их количество постоянно меняется.

Об этом на брифинге в кулуарах саммита Крымской платформы заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что некоторым украинцам удалась вылететь из Афганистана на самолетах других государств, но поступают и новые просьбы о помощи.

— Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борта, — сообщил министр.

По его словам, последний рейс, которым из Кабула забрали более 100 человек, удалось осуществить как раз перед закрытием на неопределенное время местного аэропорта.

Самолет из Кабула

Утром 22 августа в Киев прибыл самолет из Кабула, который эвакуировал из Афганистана 83 человек. Среди них — 31 украинец, остальные — граждане иностранных государств.

Домой вернулись 12 украинцев, которые застряли на военной базе под Кабулом. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, также одна из эвакуированных женщин находится на восьмом месяце беременности.