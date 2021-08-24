Google посвятил свой дудл Дню Независимости Украины

Google во вторник, 24 августа, посвятил свой праздничный дудл Дню Независимости Украины. Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину независимости.

Именно в этот день, в 1991 году Верховным Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который засвидетельствовал новый статус нашего государства. Это означало, что Украина имеет свою неделимую и неприкосновенную территорию, где действуют исключительно Конституция и законы Украины.

Полную независимость государство обрело после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года. Тогда за независимость высказались 90,32% граждан Украины.

Празднование 30-й годовщины независимости Украины в 2021 году началось еще с 22 августа. За это время во всей стране состоится более 150 торжественных мероприятий.

Сегодня в центре Киева пройдет парад Вооруженных сил Украины. Также можно будет посетить концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Кроме того, сегодня на стадионе Олимпийский начнется шоу Независимость в нашей ДНК. День независимости страны. В нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, симфонический оркестр.

Факты ICTV подготовили афишу на День Независимости 2021, чтобы ни одно мероприятие не осталось без вашего внимания.