Google присвятив свій дудл Дню Незалежності України

Google у вівторок, 24 серпня, присвятив свій святковий дудл Дню Незалежності України. Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю незалежності.

Саме в цей день, у 1991 році Верховною Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України – політико-правовий документ, який засвідчив новий статус нашої держави. Це означало, що Україна має свою неподільну і недоторканну територію, де діють виключно Конституція і закони України.

Повну незалежність держава здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року. Тоді за незалежність висловилися 90,32% громадян України.

Святкування 30-ї річниці незалежності України у 2021 році почалося ще з 22 серпня. За цей час у всій країні відбудеться понад 150 урочистих заходів.

Сьогодні в центрі Києва пройде парад Збройних сил України. Також можна буде відвідати концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Крім того, сьогодні на стадіоні Олімпійський розпочнеться шоу Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності країни. У ньому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, симфонічний оркестр.

Факти ICTV підготували афішу на День Незалежності 2021, щоб жоден захід не залишився без вашої уваги.