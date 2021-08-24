В ніч з 24 на 25 серпня під час святкування Дня Незалежності України метро у Києві продовжить роботу на дві години.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації та наголосили, що 23 та 24 серпня також передбачені зміни в роботі деяких станцій.

23 серпня вхід та вихід станції Золоті Ворота будуть зачинені протягом доби.

24 серпня з моменту початку роботи станції і до 13 години дня буде зачинена станція Майдан Незалежності на вхід та вихід. Перехід на Хрещатик також буде зачинений, потяги проїжджатимуть без зупинки.

24 серпня з 8.00 до 13.00 вхід та вихід станції метро Хрещатик на Алеї Героїв Небесної сотні буде закрито.

Окрім метрополітену 25 серпня свою роботу на дві години продовжить наземний громадський транспорт, маршрути якого проходять поруч з метро.

Перед початком концерту 24 серпня можуть тимчасово закрити станцію метро Олімпійська, а після закінчення концерту – Олімпійська, Площа Льва Толстого та Палац Спорту.

Рішення ухвалюватимуть з огляду на пасажиропотік.

Оновлено. Приблизно о 12.00 дня 24 серпня станція метро Майдан Незалежності перестала працювати на вхід і вихід, а на станції метро Хрещатик зачинили вихід до вулиці Інститутської.

– Особливий режим роботи станцій застосовується у зв’язку з проведенням заходів до Дня Незалежності у центрі столиці, – пояснили у Київському метрополітені.

Станом на 13.30 дня усі станції метро у Києві працюють у звичному режимі.

Перекриття руху в Києві

У зв’язку із масштабним військовим парадом на День Незалежності 24 серпня Київ чекає масштабне перекриття руху.

Щоб дізнатись, які вулиці перекриють у Києві 24 серпня, дивіться матеріал та карту від Фактів ICTV.