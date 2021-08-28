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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

В Украине будут выдавать свидетельства об окончании начальной школы

школа

В Украине будут выдавать свидетельства о получении начального образования.

Соответствующий приказ Министерства образования и науки Украины вступит в силу 1 сентября.

Таким образом документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне, как того требует закон О полном общем среднем образовании.

Заказ, изготовление и учет свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.

Благодаря новой процедуре:

  • процесс изготовления и выдачи свидетельств (их бумажных копий) будет более быстрым,
  • не будут выпускать дубликаты утраченных документов об образовании,
  • будут быстро исправлять обнаруженную ошибку в свидетельстве,
  • уменьшатся расходы на изготовление документов об образовании,
  • для учащихся с нарушением зрения будут выдавать свидетельства в пригодном для чтения виде,
  • уменьшится бюрократизация системы управления образованием.

Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) в Реестре документов об образовании.

Свидетельство не будет пластиковым и не будет иметь приложения, а школам не нужно будет вести учет выдачи документов о начальном образовании.

Родителям при желании будут выдавать бумажную копию электронного свидетельства на листе бумаги формата А4 с подписью директора школы и печатью.

Документ они смогут получить в течение пяти дней после обращения.

В случае потери такой копии школа выдаст ее повторно.

Бумажная копия свидетельства для детей с нарушениями зрения при желании их родителей будет изготавлена с помощью шрифта Брайля.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учащихся будут отражаться в свидетельстве достижений.

Заказывать документы будут школы и соответствующий орган управления в сфере образования.

За обработку заказа, изготовление электронных свидетельств и внесение их в реестр документов об образовании ЕГЭБО, а также защиту информации будет отвечать государственное предприятие Инфоресурс.

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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