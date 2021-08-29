Зеленский посмертно наградил двух украинских воинов званием Герой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум украинским военнослужащим, погибшим в 2014 году.

Наивысшей награды были удостоены боец Добровольческого украинского корпуса Правый сектор Святослав Горбенко и солдат ВСУ Виктор Гурняк.

Боец Правого сектора был убит 3 октября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта.

Он получил ранение осколком танкового снаряда не совместимые с жизнью, когда пытался спасти раненного товарища из-под обстрела.

Награду за него получили родители военнослужащего – Сергей и Лариса Горобенко.

В свою очередь воин ВСУ погиб 19 октября 2014. Он вывозил раненных и попал под минометный обстрел в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области.

Его награду также получили родители – Петр и Мария Гурняк.

После церемонии награждения Зеленский возложил цветы к Колоколу памяти, расположенному на территории Министерства обороны Украины.