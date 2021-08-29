Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України

Гурняк та Горобенко

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України двом українським військовослужбовцям, загиблим в 2014 році.

Найвищої нагороди були удостоєні боєць Добровольчого українського корпусу Правий сектор Святослав Горбенко і солдат ЗСУ Віктор Гурняк.

Боєць Правого сектора був убитий 3 жовтня 2014 року при обороні Донецького аеропорту.

Він отримав поранення осколком танкового снаряду не сумісні з життям, коли намагався врятувати пораненого товариша з-під обстрілу.

Нагороду за нього отримали батьки військовослужбовця – Сергій і Лариса Горобенко.

Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України
Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України / 6 фотографий

У свою чергу воїн ЗСУ загинув 19 жовтня 2014. Він вивозив поранених і потрапив під мінометний обстріл в районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміливе Луганській області.

Його нагороду також отримали батьки – Петро і Марія Гурняк.

Читайте
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам'ять загиблих українських воїнів

Після церемонії нагородження Зеленський поклав квіти до Дзвону пам’яті, розташованому на території Міністерства оборони України.

Фото: Книга пам’яті

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка