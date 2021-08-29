Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України двом українським військовослужбовцям, загиблим в 2014 році.

Найвищої нагороди були удостоєні боєць Добровольчого українського корпусу Правий сектор Святослав Горбенко і солдат ЗСУ Віктор Гурняк.

Боєць Правого сектора був убитий 3 жовтня 2014 року при обороні Донецького аеропорту.

Він отримав поранення осколком танкового снаряду не сумісні з життям, коли намагався врятувати пораненого товариша з-під обстрілу.

Нагороду за нього отримали батьки військовослужбовця – Сергій і Лариса Горобенко.

Зеленський посмертно нагородив двох українських воїнів званням Герой України / 6 фотографий

У свою чергу воїн ЗСУ загинув 19 жовтня 2014. Він вивозив поранених і потрапив під мінометний обстріл в районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміливе Луганській області.

Його нагороду також отримали батьки – Петро і Марія Гурняк.

Після церемонії нагородження Зеленський поклав квіти до Дзвону пам’яті, розташованому на території Міністерства оборони України.

Фото: Книга пам’яті